The Equalizer 3: Denzel Washington e Dakota Fanning ad Amalfi per le riprese del film

In queste ore è ufficialmente partita in Italia la produzione di The Equalizer 3, nuovo capitolo della saga action diretta da Antoine Fuqua e con protagonista il premio Oscar Denzel Washington.

Come potete vedere nel foto disponibili nel post in calce all'articolo, la Sony Pictures ha diffuso le prime immagini dal set, che ritraggono il regista Antoine Fuqua, il protagonista Denzel Washington e la new entry del cast Dakota Fanning in visita alla costiera amalfitana. Se siete da quelle parti, tenete gli occhi aperti!

Secondo quanto dichiarato in precedenza da Fuqua, The Equalizer 3 rivelerà nuovi dettagli sul misterioso passato di Robert McCall, l'anti-eroe metropolitano 'equalizer' che rispettando il suo ferreo codice morale cerca di portare giustizia là dove può. Le riprese dovrebbero avere luogo anche in Sardegna, in Sicilia e a Napoli: decisivamente un grosso cambiamento rispetto ai precedenti due capitoli della saga cinematografica, entrambi ambientati a Boston. Quei film si erano dimostrati un piccolo fenomeno al box office, specialmente sul mercato domestico: chissà che i panorami italiani non possano fare la fortuna di questo nuovo episodio.

The Equalizer 3 uscirà l'1 settembre 2023. Il film riunirà nel cast Denzel Washington e Dakota Fanning 20 anni dopo il loro incontro sul set di Man on Fire di Tony Scott. Quali sono le vostre aspettative? Vi erano piaciuti The Equalizer e The Equalizer 2? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.