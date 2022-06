The Equalizer 3: Denzel Washington di nuovo con Dakota Fanning 20 anni dopo Man on Fire!

The Equalizer 3 è stato ufficializzato qualche mese fa, e adesso è tutto pronto per l'inizio dei lavori: in queste ore, infatti, è stato annunciato che Dakota Fanning è entrata nel cast del prossimo film della saga action con protagonista Denzel Washington.

Per le due star si tratta di una straordinaria e inaspettata reunion: come ricorderete, infatti, Denzel Washington e Dakota Fanning avevano recitato insieme in Man of Fire, cult assoluto di Tony Scott che aveva consolidato Washington come action-man e lanciato la giovanissima attrice-bambina, che all'epoca aveva appena nove anni. Al momento non è stato svelato quale ruolo interpreterà Dakota Fanning nel prossimo capitolo della saga action di Antoine Fuqua, ma stando ad alcune voci di corridoio potrebbe essere la villain principale.

Scritto da Richard Wenk, The Equalizer 3 è prodotto da Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch e dallo stesso Washington. La trama è tenuta nascosta, ma sarà un sequel diretto dei due capitoli precedenti, basati sulla serie tv omonima degli anni '80. Il primo film ha incassato oltre 194 milioni di dollari in tutto il mondo, successo che ha generato un sequel il cui risultato è stato praticamente lo stesso, con 190 milioni di dollari incassati a livello globale.

The Equalizer 3 ha una data d uscita fissata per l'1 settembre 2023. Il film sarà distribuito dalla Sony Pictures.