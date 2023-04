The Equalizer 3, Denzel Washington conferma:'Sarà il mio capitolo finale'

Secondo quanto riporta ET, il premio Oscar Denzel Washington ha confermato che The Equalizer 3 sarà l'atto conclusivo per lui nel franchise che lo vede protagonista nei panni dell'agente segreto Robert McCall. La star ha dichiarato che non si sarebbe aspettato che The Equalizer diventasse un vero e proprio franchise.

"Questa è la fine per me. Potrebbe non essere la fine, potrebbero farne un altro, ma per me è la fine. Mai dire mai, ma non si sa mai..." ha dichiarato Washington in maniera criptica, lasciando comunque intendere di essere giunto al passio d'addio per quanto concerne la saga cinematografica.



"Abbiamo avuto la stessa conversazione su uno o due film. Non l'abbiamo mai pensato come un franchise, è un film a sé stante. Fa parte di un franchise ma è un film a sé stante. Quindi l'abbiamo affrontato in quel modo. Abbiamo parlato di questo. Solo di questo film, non di uno o due. Hanno finito" ha spiegato l'attore.



The Equalizer 3 è ambientato in Italia ed è stato annunciato ufficialmente nel 2018, con il regista Antoine Fuqua di nuovo al timone del franchise anche in questo terzo capitolo cinematografico.

Insieme a Washington nel film recitano anche Dakota Fanning, David Denman, Sonia Ben Ammar e Remo Girone.



Non perdetevi il trailer di The Equalizer 3, il nuovo capitolo del franchise con protagonista Denzel Washington.