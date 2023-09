The Equalizer 3 sarà l'ultimo capitolo, e il regista ha spiegato il perché

The Equalizer 3 rappresenta il terzo capitolo della saga d'azione con protagonista un rabbioso Denzel Washington. C'è da ammettere che questi film non hanno mai ottenuto chissà quali riconoscimenti o riscontri importanti da parte di pubblico e critica, ma fanno parte di quelle pellicole divertenti e che fanno il loro dovere in tal senso.

Questa nuova interazione del franchise vede Robert McCall ormai lontano dal suo passato di violenze, finché una nuova minaccia locale non lo costringe a tornare nuovamente in azione. Questo per il regista rappresenta l'arco conclusivo del personaggio di Washington.

Infatti durante la proiezione IMAX del film Antoine Fuqua ha spiegato le motivazioni dietro questa decisione. Parlando con il caporedattore di Collider ha detto che principalmente è perché "abbiamo esplorato abbastanza McCall nei tre film".

"Credo sia un bel modo di salutarlo. Il primo riguarda la ricerca di uno scopo. Lo stava cercando e l'ha trovato. Il secondo film invece costringe Robert ad affrontare il suo passato: la morte della moglie ed il tradimento dei suoi amici. Quest'ultimo capitolo parla invece della ricerca di un posto da chiamare casa, in cui passare il resto della sua vita".

Voi siete d'accordo con le parole del regista? Vi lasciamo le prime recensioni di The Equalizer 3. Oltretutto, sapevate che Denzel Washington ha avuto difficoltà sul set di Unstoppable?