The Equalizer 3, arrivano le recensioni! Com'è andata su Rotten Tomatoes?

Denzel Washington, oltre ha lavorare con registi di un certo calibro, ha dedicato parte della sua carriera al cinema d'azione diventando una vera e propria icona grazie alla saga di The Equalizer che è tornata con un terzo capitolo. Ma che risultato ha collezionato il film su Rotten Tomatoes?

Dopo che Washington ha confermato che The Equalizer 3 sarà il suo "finale", si è animata la discussione intorno alla pellicola in uscita. Il film, diretto da Antoine Fuqua attualmente tocca il 53% su Rotten Tomatoes, collezionando un punteggio che, per molti fan, sarebbe molto basso rispetto alle aspettative iniziali che giravano intorno alla pellicola. Ovviamente, il punteggio sull'aggregatore non riassume la qualità della pellicola ma, molti appassionati della saga, sembrano esser rimasti delusi dai risultati.

I film d'azione non riscuotono mai particolare successo su Rotten Tomatoes e, questa volta, è toccato anche a The Equalizer 3. Secondo i risultati ottenuti dall'aggregatore, i critici non avrebbero particolarmente apprezzato la pellicola ciò, però, non è una limitazione rispetto a quello che potrebbe succedere al botteghino nel momento in cui The Equalizer 3 arriverà al cinema. L'ascesa di John Wick e dei revenge action potrebbe sostenere o, allo stesso tempo, minare il successo della pellicola.

The Equalizer 3 sarà ambientato in Italia come mostrato già nel poster e nel trailer. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!