The Equalizer 2, Denzel Washington torna a scatenarsi nel primo trailer ufficiale

È grazie alla Sony Pictures International che possiamo mostrarvi quest'oggi il primo, adrenalinico trailer ufficiale dell'atteso The Equalizer 2, sequel del film del 2014 diretto da Antoine Fuqua che vedrà il ritorno del cineasta in cabina di regia e di Denzel Washington nei panni del protagonista.

Un curiosità su tutte è che per il grande Washington si tratta del primo sequel in assoluto girato nella sua lunga e prolifica carriera. Sarà forse l'essersi affezionato a un personaggi come Robert McCall ad averlo convinto a tornare, data la sua naturale prestanza fisica nel ricoprire la parte di un giustiziere che aiuta i meno fortunati.



Al momento non è ancora stata rilasciata una sinossi ufficiale del secondo capitolo, ma nel primo Washington vestiva i panni di un ex comandante dei black ops ritiratosi a vita privata dopo aver simulato la sua morte, felice della sua tranquilla esistenza cittadina. Rientrerà però in gioco per salvare la vita di Teri, in grave pericolo e ricercata da dei gangster russi. Adempiendo a questo incarico, il suo senso di giustizia si risveglierà del tutto, mettendosi poi al servizio dei più deboli e degli indifesi per sistemare i conti con oppressori impossibile da affrontare.



The Equalizer 2 vedrà nel cast anche Pedro Pascal, Ashton Sanders, Bill Pullman e Melissa Leo, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 20 luglio 2018.