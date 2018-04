The Equalizer 2: Denzel Washington è di nuovo Robert McCall nel nuovo poster!

Denzel Washington fa il suo ritorno nei panni di Robert McCall nel poster promozionale di The Equalizer 2, che arriva nelle sale statunitensi il 20 luglio 2018.

Denzel Washington quindi, ha girato il primo sequel di tutta la sua strabiliante carriera. Robert McCall è al servizio della giustizia e cerca di aiutare gli sfruttati e gli oppressi, ma quanto può spingersi lontano, quando si tratta di salvare qualcuno che ama?

Nel primo film, Denzel Washington interpreta il ruolo di Robert McCall, ex commando dei black ops, che aveva simulato la sua morte per vivere una vita tranquilla a Boston. Quando esce dal suo "ritiro" autoimposto per salvare una ragazza, Teri (Chloë Grace Moretz), si trova a fronteggiare dei gangster russi ultraviolenti. Mentre si occupa di vendicare gli oppressi e lotta contro coloro che brutalizzano gli indifesi, il desiderio di giustizia di McCall si risveglia. Se qualcuno ha un problema e non ha nessun altro a cui rivolgersi, McCall aiuterà. Lui è The Equalizer.

Il regista Antoine Fuqua (Training Day, The Magnificent Seven) torna a dirigere il sequel, che vede protagonisti anche Pedro Pascal, Ashton Sanders, Bill Pullman e Melissa Leo. Anche lo sceneggiatore Richard Wenk (Jack Reacher: Never Go Back, The Expendables 2) è tornato per scrivere la sceneggiatura.