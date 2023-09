The Equalizer 2, Denzel Washington assunse un esperto di combattimento per allenarlo!

Come la maggior parte degli attori che si approcciano al mondo dell'action, anche Denzel Washington cerca la totale fedeltà in ciò che sta raccontando. Per The Equalizer 2, l'interprete si sottopose ad un vero e proprio training di combattimento per riuscire a realizzare delle scene senza stunt.

Dopo che è stato svelato quale stunt Keanu Reeves si è rifiutato di fare in John Wick 3, non si può far altro che parlare dei colleghi che, nel corso della loro carriera, si sono impegnati nelle loro pellicole in modo da utilizzare meno stuntman possibile. Se Tom Cruise ha trasformato questa cosa in una sua abitudine di vita lo stesso non si può dire di Denzel Washington che si è dovuto sottoporre ad un lunghissimo allenamento per provare a realizzare il maggior numero di scene possibili in autonomia.

Il suo obiettivo fondamentale era quello di rendere le scene il più reale possibile e quindi di riuscire ad interpretare il suo personaggio in prima persona anche durante i vari combattimenti corpo a corpo nel quale viene coinvolto. Per prepararsi al meglio al suo ruolo, si è fatto allenare per mesi dal combattente Tyron Woodley per imparare al meglio le tecniche del corpo a corpo da adottare nelle scene di lotta all'interno della pellicola.

