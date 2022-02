The End of Getting Lost, Margaret Qualley protagonista del film Amazon

La star di Maid, Margaret Qualley, è stata scelta come protagonista nel nuovo film di Amazon Studios, intitolato The End of Getting Lost, al fianco della star di Normal People, Paul Mescal, in trattative finali per interpretare il protagonista maschile. Il film è basato sull'omonimo romanzo in uscita di Robin Kirman.

L'autrice del libro si è occupata anche della sceneggiatura del film, diretto da Deniz Gamze Ergüven e con la produzione di Dakota Johnson e Ro Donnelly grazie a TeaTime Pictures.



Film e libro sono descritti entrambi come una storia d'amore oscura ambientata negli anni '90 in cui una giovane coppia afferma di essere in luna di miele. Ma dopo che il personaggio di Qualley subisce un misterioso incidente, il pubblico viene coinvolto in un viaggio vertiginoso che alterna passato e presente, marito e moglie, per riscoprire un tratto del potere dell'amore nonché dei suoi pericoli. La coppia attraversa i confini dell'Europa mentre le loro vite precedenti minacciano di raggiungerli e la verità diventa sempre più sfuggente...

Di recente Margaret Qualley ha recitato con la madre, Andie MacDowell nella serie Netflix Maid.



Ergüven ha diretto Mustang, film che ricevette una candidatura agli Oscar nella categoria dedicata ai migliori film internazionali, ed è anche la regista di Kings, con protagonisti Halle Berry e Daniel Craig. In tv ha diretto episodi di Perry Mason, The Handmaid's Tale e The First.



Sul nostro sito trovate un ritratto di Margaret Qualley, subito dopo il successo di C'era una volta a... Hollywood.