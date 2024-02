The End of Evangelion al cinema negli USA: è la prima volta a quasi 30 anni dall'uscita

GKIDS, il distributore che in queste settimane ha dominato il box office USA con Il ragazzo e L'airone, ha deciso di proporre al pubblico nord-americano The End of Evangelion, l'epocale capolavoro di Hideaki Anno uscito nel 1997 e rimasto finora inedito in America.

Il film sarà distribuito nelle sale a livello nazionale dal 17 e 20 marzo, nella sua lingua originale giapponese con sottotitoli in inglese: si tratta della prima volta in assoluto che The End of Evangelion viene proiettato in Nord America, una cosa resa possibile solo dal recente successo de Il ragazzo e L'airone e il rinnovato interesse del pubblico americano per i film d'animazione giapponesi.

Pubblicato originariamente nel 1997, The End of Evangelion è il finale alternativo alla serie tv Neon Genesis Evangelion, che si era conclusa l’anno precedente con un episodio finale più astratto e misterioso (e ugualmente affascinante): sostanzialmente, The End of Evangelion è un remake in chiave più spettacolare e oscura degli ultimi due episodi della serie, con il creatore della saga Hideaki Anno che condivise la regia con Kazuya Tsurumaki. Negli anni trascorsi dalla sua uscita è stato più volte celebrato come uno dei più grandi film d’animazione di sempre e ha contribuito a ispirare il ciclo di film “Rebuild”, reboot/remake di Neon Genesis Evangelion sempre ad opera di Hideaki Anno.

The End of Evangelion arriverà al cinema anche in Italia? Al momento non ci sono indicazioni in tal senso ma restiamo in attesa. Nel frattempo però vi ricordiamo che a marzo tornerà nelle sale italiane Lupin III: Il castello di Cagliostro.