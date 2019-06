The Elevator, clip esclusiva per Everyeye del film in uscita il 20 giugno

Il cinema sa essere un'industria molto particolare. Esistono realtà come i Marvel Studios che sfornano 3-4 progetti all''anno e poi ci sono invece progetti indipendenti che aspettano anche diversi anni prima di uscire in sala. È il caso del thriller The Elevator, di cui vi mostriamo una clip esclusiva.

Terminato nel 2013, e poi conservato accuratamente in attesa di una distribuzione seria, The Elevator è il lungometraggio di Massimo Coglitore che vede nel cast nomi del calibro di James Parks, Caroline Goodall e Burt Young, non a caso la storia si sviluppa all'interno di un ascensore a New York.

Un plot di base che ci ricorda il recente The End? L'inferno fuori, scritto e diretto da Daniele Misischia con la benedizione (e la produzione) dei Manetti Bros. In quel caso si rimaneva bloccati in un ascensore di Roma, e poi le cose viravano sull'horror spinto a causa di un'epidemia in grado di trasformare le persone in zombie affamati; Coglitore si dirige decisamente altrove, mettendo in scena un thriller puro che racconta - in maniera alternata - due diverse storie appartenenti ad altrettanti personaggi principali.

The Elevator, dopo un periodo d'incubazione decisamente ampio, è ora pronto - diciamo anche finalmente - a incontrare il buio della sala il prossimo 20 giugno.