The Elephant Man: in sviluppo un nuovo film basato sulla vita di Joseph Merrick

Straight Up Films e Phoenix Pictures hanno ingaggiato il regista ungherese Kornél Mundruczó per dirigere un nuovo film basato sulla vita di Joseph Merrick, meglio noto come The Elephant Man.

Secondo quanto riportato da Deadline, il film racconterà "l'improbabile storia d'amore tra Joseph e una giovane donna che deve prendersi cura di lui alla Fawsley Hall Estate, dove è stato invitato per restare a contatto con la natura e passare del tempo libero nelle sue ultime settimane di vita."

Già adattata sul grande schermo nel 1980 da David Lynch, la storia di The Elephant Man è stata ripresa di recente con uno spettacolo teatrale di successo che ha visto Bradley Cooper nei panni di Merrick, ruolo per cui l'attore ha ottenuto anche una nomination ai Tony Award.

Il film sarà prodotto dai fondatori della Straight Up Films Kate Cohen e Marisa Polvino insieme a Mike Medavoy (Shutter Island, Il cigno nero) della Phoenix Pictures e David Dobkin (King Arthur: Il potere della spada).

Mundruczó, autore di pellicole quali l'acclamato White God - Sinfonia per Hagen (premiato al Festival di Cannes come miglior film della sezione Un Certain Regard) e Una luna chiamata Europa, ha in programma di realizzare anche Pieces of a Woman, film indipendente che vede nel cast Shia LaBeouf e Vanessa Kirby.

La storia di Joseph Merrick farà da soggetto anche per una nuova serie targata BBC che vedrà Charlie Heaton nei panni dell'Uomo Elefante.