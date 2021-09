The Electrical Life of Louis Wain, Benedict Cumberbatch nel primo teaser del film Amazon

Avevamo dato già da tempo un primo sguardo a Benedict Cumberbatch e Claire Foy nel biopic The Electrical life of Louis Wain. Nella giornata di giovedì è stata finalmente pubblicata la prima clip dell'atteso film, diretto da Will Sharpe, incentrato sull'eccentrico artista britannico.

Le immagini del teaser sono visibili anche all'interno della notizia. Ambientato tra la fine dell'Ottocento e gli anni '30 del Novecento, The Electrical life of Louis Wain racconta la vera storia dell'artista, famoso soprattutto per i suoi dipinti di gatti, e il suo simbiotico rapporto con la moglie, Emily Richardson.

Secondo il regista Will Sharpe, il Louis Wain interpretato da Benedict Cumberbatch ha "una fascinazione per i misteri del mondo, che viene complicata e approfondita dopo l'incontro con l'amore della sua vita, Emily". Sua moglie, infatti, è stata per Wain una vera forza trainante, oltre che continua fonte di ispirazione.

Oltre al ruolo di Emily Richardson in The Electrical life of Louis Wain, per Claire Foy è in arrivo una nuova serie dopo The Crown. Il nuovo biopic sarà presentato a Toronto il prossimo 11 settembre, dopo l'anteprima mondiale a Telluride. Il film arriverà poi nei cinema e in streaming su Amazon Prime Video entro la fine del 2021, distribuito da Studiocanal.

La sceneggiatura di The Electrical life of Louis Wan è scritta dallo stesso Will Sharpe insieme a Simon Stephenson (Luca, Paddington 2). Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Sophia di Martino, Aimee Lou Wood, Phoebe Nicholls e le guest star Taika Waititi, Nick Cave e Olivia Colman, che sarà la voce narrante del film.