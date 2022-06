The Electric State, ecco quando iniziano le riprese del nuovo film dei Fratelli Russo

Finalmente sappiamo quale sarà il prossimo progetto da registi di Joe e Anthony Russo: a breve inizieranno infatti le riprese del film The Electric State.

Precedentemente associata al regista di IT Andy Muschietti, la pellicola scritta dagli sceneggiatori del MCU Christopher Marcus e Stephen McFeely vedrà di nuovo il duo collaborare con i fratelli Russo, che ci fanno sapere inizieranno a girare The Electric State in autunno.

In un'intervista con il sito Collider Joe e Anthony Russo hanno infatti rivelato che "le riprese di The Electric State avranno inizio ad ottobre ad Atlanta" e che "lavoreremo con alcuni vecchi amici".

Ora, non è chiaro sapere di quali vecchi amici si possa trattare (già Marcus e McPheely si qualificano come tali), ma per The Gray Man i due hanno chiamato all'appello niente meno che Captain America in persona, Chris Evans, quindi magari anche questa volta potremo vedere qualche star del MCU, o magari di Community o Arrested Development.

Intanto, sembra che sia "ancora presto per parlare di casting", sebbene già nel 2020 si parlava di Millie Bobby Brown protagonista di The Electric State. Che le riprese di Stranger Things o altri progetti la possano tenere lontana dal film dei Russo? Staremo a vedere.

Intanto, vi lasciamo con la sinossi di The Electric State, che si basa sull'omonima graphic novel di Simon Stålenhag: "Ambientata in un futuro alternativo, questa è la storia di una ragazza adolescente che si renderà presto conto che lo strano ma adorabile robot appena incontrato le è in realtà stato mandato dal fratello scomparso. Insieme al piccolo robot, la ragazza cercherà di ritrovare il fratello in un mondo ibrido composto da umani e androidi e scoprendo, nel frattempo, una gigantesca cospirazione".