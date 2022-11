The Electric State, Netflix ferma il film dei Fratelli Russo: morto membro della troupe

La produzione di The Electric State, nuovo film Netflix dei fratelli Russo, è stata sospesa a causa della terribile tragedia che ha colpito un membro della troupe che nelle scorse ore ha perso la vita a causa di un violento incidente stradale.

Per quanto riportato da Deadline, sappiamo che l'incidente in questione avvenuto in Giorgia, non si è verificato sul set bensì al di fuori dell'orario di lavoro. Per ora, non conosciamo ancora il nome della persona scomparsa ma in ogni caso Joe e Anthony Russo hanno voluto esprimere la propria vicinanza ai familiari del lavoratore scomparso, condividendo un post di cordoglio sui propri canali social.

Gli autori di The Electric State senza specificare alcun particolare su quanto accaduto, hanno scritto: "La famiglia di Electric State ha perso ieri un membro della troupe impegnato nella produzione. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Amiamo la nostra troupe come una famiglia. E questa è una notizia devastante per tutti noi...".

Solo alcuni giorni fa Millie Bobby Brown si era detta entusiasta di The Electric State e ora i lavori della pellicola che vede i Fratelli Russo collaborare ancora con Netflix dopo il successo di The Gray Man sono stati interrotti a causa di questo devastante lutto che ha colpito la produzione.

Fonti vicine alla troupe precisano che il nome dell'uomo scomparso è stato volontariamente tenuto nascosto proprio per poter permettere alle indagini di fare il proprio corso ed evitare dannose fake news.