The Electric State: Michelle Yeoh, Stanley Tucci, Brian Cox tra le star del film dei Russo

Il cast del nuovo film dei fratelli Russo The Electric State si allarga e dà il benvenuto, tra gli altri, anche a Michelle Yeoh, Stanley Tucci e Brian Cox.

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once), Stanley Tucci (Big Night), Jason Alexander (Seinfeld), Brian Cox (Succession) e Jenny Slate (Il bambino che è in me - Oblivious Child) sono le star che si aggiungono a Chris Pratt e Millie Bobby Brown in The Electric State, la nuova pellicola diretta da Anthony e Joe Russo.

Al momento non abbiamo ancora dettagli riguardanti i loro personaggi, ma secondo degli insider Cox e Slate potrebbero doppiare dei personaggi in CGI.

Basato sull'omonima graphic novel di Simon Stålenhag, The Electric State è ambientato "in un passato retro-futuristico, nel quale una ragazza adolescente si renderà conto che lo strano ma adorabile robot appena conosciuto le è stato inviato dal fratello scomparso. Insieme al piccolo androide, la ragazza andrà alla ricerca del fratello in un mondo ibrido popolato da umani e robot, scoprendo, al contempo, un'enorme cospirazione".

Le riprese del film scritto dagli sceneggiatori del MCU Christopher Markus e Stephen McFeely e prodotto dalla società di produzione dei Russo AGBO inizieranno ad ottobre in quel di Atlanta, ed è da poco stato annunciato che della distribuzione della pellicola si occuperà Netflix, già dietro il più recente progetto cinematografico dei Russo, The Gray Man.