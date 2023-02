The Electric State, foto dal set confermano la fine delle riprese del film dei Russo!

Una foto pubblicata sui social dalla casa di produzione dei Fratelli Russo confermerebbe la fine delle riprese di The Electric State, nuovo film del duo con protagonista Millie Bobby Brown e Chris Pratt che sarà basato sull'omonima graphic novel di Simon Stålenhag.

Il post pubblicato, oltre a fare i complimenti all'intero cast per il lavoro svolto, ripercorre quello che è stato il percorso di realizzazione del film. Dopo la morte di un membro della troupe di The Electric State, la produzione della pellicola è logicamente rallentata portando ad una chiusura un pò ritardata dei lavori. Nonostante ciò, con le riprese del film ormai finite, non si può fare altro che aspettare qualche notizia in più sull'effettiva data d'uscita della pellicola.

Reduci dal successo di The Grey Man che, nonostante non sia stato amato dalla critica, è diventato uno dei film Netflix più visti di sempre, i Russo pare vogliano lavorare a nuove pellicole in particolare nel genere action. Dopo la loro lunga esperienza come registi feticcio del Marvel Cinematic Universe questo, sicuramente, li ha spinti a voler provare qualcosa di diverso.

Parallelamente sembra che i Russo siano a lavoro su un sequel e uno spin-off di The Grey Man, proponendo addirittura un tipo di prodotto che, secondo loro dichiarazioni, dovrebbe essere vietato ai minori. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!