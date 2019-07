The Electric State: Andy Muschietti dirigerà il film scritto da Markus e McFeely

Oggi è stata la giornata degli autori di Avengers: Endgame al San Diego Comic-Con. Mentre i fratelli Russo tenevano il loro panel dedicato alle domande e risposte sul film e alla loro casa di produzione, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno confermato Andy Muschietti alla regia di The Electric State.

Prodotto dagli stessi fratelli Russo, che ne hanno mostrato anche il logo ufficiale, il film è l'adattamento dell'omonimo romanzo illustrato scritto da Simon Stalenhag e racconta la storia del viaggio di una ragazza e di un robot in una America post-apocalittica degli anni '90. Trovate il logo del film in calce alla notizia.

In attesa di vedere nelle sale It - Capitolo 2, Muschietti è dunque collegato a diversi progetti piuttosto rilevanti: oltre al confermato The Electric State, il regista è in trattative con la Warner Bros. per dirigere lo stand-alone sul Flash di Ezra Miller. Resta quindi da capire a quale progetto si dedicherà il regista una volta conclusi i suoi impegni con il secondo film di It.

Sempre restando in casa Warner, inoltre, Muschietti è stato confermato anche come regista dell'adattamento live-action di Attack on Titan. In questo momento non è ancora chiaro quale dei tre film verrà realizzato per primo: se le ultime indiscrezioni dovessero essere confermate, il regista avrà in programma le riprese di The Flash per gennaio 2020.