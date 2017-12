The Electric State: Andrés Muschietti dirige il film prodotto dai fratelli Russo?

I fratellihanno acquisito i diritti cinematografici di, romanzo illustrato scritto da Simon Stålenhag. Alla regia sembra interessato, reduce dal successo di It, anche in un ruolo produttivo insieme alla sorella Barbara. Il film sarà scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely.

The Electric State, racconta la storia di un viaggio di una ragazza e di un robot in una visione apocalittica dell'America degli anni '90.

I fratelli Anthony e Joe Russo sono impegnati nelle riprese della seconda parte di Avengers: Infinity War, in attesa di vedere al cinema la prima parte, prevista per il 25 aprile 2018. In passato i due cineasti hanno lavorato ai film Welcome to Collinwood, Tu, io e Dupree, Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War.

Il regista argentino Andrés Muschietti ha conosciuto il successo in questi mesi grazie all'adattamento cinematografico di It, celebre romanzo di Stephen King.

In attesa di vedere il secondo capitolo del film nel 2019, Muschietti, che nel 2013 ha debutto al cinema con l'horror La madre, potrebbe aver trovato un nuovo progetto al quale lavorare.