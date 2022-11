The Electic State, Millie Bobby Brown: 'Non mi capita spesso una cosa del genere'

A pochi giorni dal Stranger Things Day, l'indimenticabile Undici della serie Netflix, Millie Bobbie Brown, parla del nuovo progetto di cui è protagonista: The Electic State.

Durante un'intervista per Collider, la star Mille Bobby Brown ha parlato della sua esperienza nel lavorare con i fratelli Russo (Joe e Anthony Russo): "Solo il fatto che fossero così intenzionati a volermi come protagonista... Quel tipo di fiducia che un regista ripone in un attore non si trova ovunque, e personalmente non mi capita spesso una cosa del genere. Quindi che volessero me e solamente me me li ha fatti scegliere a mia volta." Joe e Anthony avrebbero quindi scelto personalmente l'attrice e insistito molto per averla ad ogni costo.

Mille continua dicendo che "avere avuto l'opportunità di fare un film con loro è stata un'esperienza davvero magnifica, ed è stato proprio un buon connubio collaborativo. Il loro team è incredibile, i registi sono stupendi, ovviamente, e ho un cast strepitoso vicino". The Electic State è un adattamento del romanzo omonimo di Simon Stålenhag La Brown interpreterà una giovane ragazza in cerca di suo fratello. Lo scenario è il 1997, in un'America post-apocalittica consumata dal capitalismo di una società high-tech.

In attesa di sapere di più del progetto e del suo rilascio, vi segnaliamo, piuttosto, le probabili date d'uscita di Stranger Things 5. Millie è inoltre protagonista di Enola Holmes 2, visionabile su Netflix.