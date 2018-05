The Education of Fredrick Fitzell: Dylan O'Brien sarà il protagonista

Dylan O’Brien si è unito al cast di The Education of Fredrick Fitzell, film scritto e diretto da Christopher MacBrid nel quale interpreterà la parte principale.

L’attore, celebre per la sua performance nel franchise di Maze Runner, visto nel recente American Assassin, va così ad aggiungersi alla già confermata Maika Monroe (It Follows, I’m Not Here, The Guest), che ricoprirà il ruolo di protagonista femminile.

Il film è scritto e diretto da Christopher MacBride, noto principalmente per aver diretto il thriller in found footage The Conspiracy, e sarà prodotto da Lee Kim (I’ll Follow You Down) per la Resolute Films. Russell Ackerman e John Schoenfelder della Addictive Pictures saranno i produttori esecutivi del progetto.

Il film segue le vicende di un uomo, Fred, che letteralmente e metaforicamente viaggia nel suo passato dopo un incontro casuale con un uomo dimenticato che apparteneva al periodo della sua giovinezza. Fred inizierà lentamente a venire a conoscenza di un mistero a lungo nascosto riguardo una ragazza scomparsa, una droga chiamata Mercury, e una creatura terrificante che adesso lo perseguita anche nella sua vita da adulto. Con l’intersecarsi e il proseguire paralleli di passato, presente e futuro, Fred sperimenta tutte le vite possibili che avrebbe potuto vivere. Ma quale sceglierà di seguire?

Il personaggio di Dylan O’Brien, Fred, è descritto come “un tipo normale che si avvicina ai trent’anni e attraversa una crisi esistenziale, trova se stesso sul precipizio della sua vita da adulto. Non è né un detective né un agente segreto né un mago”.

Il produttore Lee Kim ha dichiarato sul progetto: “Lo script è diverso da qualsiasi alto che abbia mai letto. Chris ha creato una storia brillante e unica, che trascende il genere e programma un cambio di rotta per un uomo sull’orlo del collasso”.

Le riprese di The Education of Fredrick Fitzell prenderanno il via questa estate. Nessuna notizia su una eventuale data d’uscita.