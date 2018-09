The Education of Fredrick Fitzell: Amanda Brugel di The Hanmaid's Tale si unisce al cast

Secondo quanto rivelato dall’Hollywood Reporter, Amanda Brugel si è unita al cast di The Education of Fredrick Fitzell, mystery thriller scritto e diretto da Christopher MacBride.

La Brugel è nota per la sua partecipazione alla serie vincitrice dell’Emmy The Handmaid’s Tale, in streaming su Hulu, e va ad aggiungersi a Dylan O’Brien (The Maze Runner trilogy, American Assassin, Teen Wolf), Maika Monroe (It Follows, I’m Not Here, The Guest) e Hannah Gross.

Il film, come detto, è scritto e diretto da Christopher MacBride, noto principalmente per aver diretto il thriller in found footage The Conspiracy, e sarà prodotto da Lee Kim (I’ll Follow You Down) per la Resolute Films. Russell Ackerman e John Schoenfelder della Addictive Pictures saranno i produttori esecutivi del progetto.

La trama segue le vicende di un uomo, Fred, che letteralmente e metaforicamente viaggia nel suo passato dopo un incontro casuale con un uomo dimenticato che apparteneva al periodo della sua giovinezza. Fred inizierà lentamente a venire a conoscenza di un mistero a lungo nascosto riguardo una ragazza scomparsa, una droga chiamata Mercury, e una creatura terrificante che adesso lo perseguita anche nella sua vita da adulto. Con l’intersecarsi e il proseguire paralleli di passato, presente e futuro, Fred sperimenta tutte le vite possibili che avrebbe potuto vivere. Ma quale sceglierà di seguire?

Il personaggio di Dylan O’Brien, Fred, è descritto come “un tipo normale che si avvicina ai trent’anni e attraversa una crisi esistenziale, trova se stesso sul precipizio della sua vita da adulto. Non è né un detective né un agente segreto né un mago”.

Il produttore Lee Kim ha dichiarato sul progetto: “Lo script è diverso da qualsiasi alto che abbia mai letto. Chris ha creato una storia brillante e unica, che trascende il genere e programma un cambio di rotta per un uomo sull’orlo del collasso”.

Ancora nessuna notizia sull’eventuale data d’uscita.