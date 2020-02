Il primo teaser di The Eddy svela la data di uscita della serie di Damien Chazelle

Netflix ha finalmente diffuso in rete il primo teaser ufficiale di The Eddy, nuova serie di Damien Chazelle dalla forte impronta musicale che è stata presentata proprio in questi giorni al Festival di Berlino 2020.

Il filmato, che potete visionare comodamente nel player in alto, mostra un semplice incontro tra i protagonisti interpretati da André Holland e Amandla Stenberg, che poi vediamo entrare nel locale che da il nome allo show.

Descritta come un "dramma musicale ambientato nella Parigi dei giorni nostri", la serie seguirà le vicende del proprietario di un jazz club, le band che suona nel locale e il pericoloso ambiente che li circonda. Nel cast troviamo anche Joanna Kulig, Liah O’Prey, Tahar Rahim e Leïla Bekhti.

Come rivelato di recente da Jack Thorne, sceneggiatore e creatore dello show insieme a Chazelle, Alan Paul e Glen Ballard, nonostante la forte componente musicale The Eddy non sarà un vero e proprio musical, al contrario invece di La La Land, il film che è valso a Chazelle il suo primo premio Oscar come miglior regista.

La serie sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 8 maggio. Che ve ne pare di questo primo teaser? Fatecelo sapere nei commenti. Nell'attesa, vi rimandiamo alle prime immagini ufficiali di The Eddy.