In the Earth, Ben Wheatley torna alle radici dell'orrore nel primo trailer del nuovo film

È grazie a NEON che possiamo mostrarvi il primo e intrigante trailer ufficiale dell'atteso In The Earth, nuovo film scritto e diretto da Ben Wheatley (Rebecca, High-Rise) presentato lo scorso gennaio durante il Sundance Film Festival 2021.

Non sapevamo nulla del progetto perché Wheatley lo ha girato in gran segreto durante i disagi del 2020, ricordando un po' il progetto segreto di Neill Blomkamp anch'esso in uscita quest'anno. La storia di In the Earth è quanto mai puntuale e attuale, dato che è ambientata in un mondo alla disperata ricerca di una cura contro un virus letale, con uno scienziato e uno scout che si avventurano nel profondo della foresta alla ricerca d'equipaggiamento per la sopravvivenza. Durante la notte, però, il loro viaggio diventa terrificante mentre attraversano il cuore dell'oscurità, con la foresta che prende vita tutta intorno a loro.



Nel cast di In the Earth troviamo Joel Fry, Ellora Torchia, Hayley Squires e Reece Shearsmith. L'uscita del film è prevista nelle sale cinematografiche americane per il 23 aprile 2021, mentre non c'è ancora nessuna informazione per un'uscita Italiana.



