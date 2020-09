The Eagle: ecco le differenze tra il libro e il film di Kevin Macdonald

Questa sera va in onda su Tv8 The Eagle, il film del 2011 diretto da Kevin Macdonald. Si tratta dell'adattamento cinematografico del romanzo L'Aquila della IX Legione di Rosemary Sutcliff che narra la leggenda inerente alla presunta scomparsa della Legio IX Hispana nella Britannia romana del II secolo.

Anche se la trama del film nel complesso non differisce molto da quella del romanzo, comunque possiamo sottolineare alcune significative differenze. In primis nel film non compare il personaggio femminile di Cottia, una ragazza della Britannia, innamorata delle delle sue origini che finisce con il diventare prima amica poi moglie del protagonista Marco interpretato da Channing Tatum. In un certo qual senso il personaggio cinematografico di Esca potrebbe essere una fusione anche con il personaggio della stessa Cottia.

Mentre nel libro Marco fa di tutto per farsi affidare la missione per recuperare l'Aquila, nel film parte di propria spontanea iniziativa. Inoltre nel romanzo Esca viene liberato nella missione, mentre nel film Marco lo libera quasi al termine del tormentato viaggio. Anche nel finale possiamo trovare una sostanziale differenza, perché mentre nel film il generale amico di zio Aquila propone di ricreare la IX Legione con Marco comandante che però rifiuta l'incarico, nel libro Marco invece desidera ardentemente ricostituire la Legione ma Roma la considera ormai corrotta per sempre.

