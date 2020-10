The Door in the Floor, Jeff Bridges: 'É più facile immedesimarti se sei un genitore'

Questa sera va in onda su Paramount Channel va in onda The Door in the Floor, film drammatico del 2004 diretto da Tod Williams e tratto dal romanzo Vedova per un anno di John Irving con protagonisti Jeff Bridges, Kim Basinger e Elle Fanning.

Si tratta della tragica storia di una famiglia fortemente provata dalla morte di due figli adolescenti in un incidente, dal quale si sono però miracolosamente salvati i due genitori. Entrambi sono totalmente alla deriva, e sembrano non essere in grado di prendersi cura della loro figlia più piccola. Jeff Bridges si è trovato a fare i conti con un personaggio che deve affrontare un incredibile dolore, dolore per il quale qualsiasi padre potrebbe impazzire.

"Sono un padre, non hai molto da fare in questo caso, c'è già tanto che ti costruisce da dentro la performance, quando lavori sul ruolo di un genitore. E quando accade qualcosa di tragico a tuo figlio in un film, non puoi che immedesimarti, perché hai tu stesso dei figli. E' automatico. Non ci devi lavorare. [...] Comunque Kim e io abbiamo due rapporti diversi col lavoro. A me piace molto provare e discutere sulle scene, Kim è una che si attiva al ciak e si distanzia allo stop, non le piace pensarci al di là di quel momento".

Di recente proprio Jeff Brides ha rivelato di essere affetto da un linfoma. La notizia ha sconvolto tutto il mondo dello spettacolo e molte celebrity hanno espresso la propria vicinanza alla star de Il Grande Lebowski.