The Division, novità dal film Netflix con Jake Gyllehaal: tutto pronto per le riprese!

Nel giorno dell'uscita del suo nuovo film Red Notice su Netflix, il regista Rawson Marshall Thurber ha speso qualche parola relativa all'attesissimo adattamento cinematografico di The Division, tratto dall'omonimo videogame Ubisoft.

Il film, prodotto da Netflix e con protagonisti Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain, al momento non ha ancora una data d'uscita, ma secondo quanto dichiarato dal regista sta procedendo bene nella sua pre-produzione. "Sono così entusiasta di questo progetto. Siamo nel bel mezzo dell'ultima riscrittura della sceneggiatura e inizieremo le riprese l'anno prossimo. Sarà il mio prossimo film dopo Red Notice, Jake e Jessica sono eccitati e pronti a partire. Con un po' di fortuna, entro la fine del 2022 le riprese saranno completate. Sono incredibilmente eccitato".

Per chi non lo sapesse, The Division è una storia post-apocalittica che ruota attorno ad uno scenario inquietante: cosa succederebbe se un'epidemia causata da un virus legato alle banconote decimasse l'America? Thurber ha commentato: "Ovviamente sarà basato sul videogioco e renderà onore a quella storia. Come videogiocatore, non potrei tradire quelle aspettative. Ma sarà un film rivolto a tutti, anche alle persone che non hanno mai preso in mano un controller in vita loro. Del resto il mio lavoro come regista è questo, mediare tra quella storia e il grande schermo e tra i due pubblici diversi."

