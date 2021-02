The Division: il film con Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain ha trovato il suo regista!

The Division, l'atteso adattamento cinematografico del celebre videogame Ubisoft che sarà interpretato da Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain, ha finalmente trovato il proprio regista.

Si tratta di Rawson Marshall Thurber, autore di celebri film con Dwayne 'The Rock' Johnson come Una spia e mezzo, Skyscraper e il prossimo Red Notice di Netflix, che arriverà nel 2021. Il regista succederà a David Leitch, che ha dovuto abbandonare la carica di regista a causa di conflitti di programmazione: l'autore di John Wick, infatti, è attualmente impegnato nelle riprese del suo nuovo film d'azione Bullet Train, con protagonista Brad Pitt, e rimarrà nel progetto in qualità di produttore.

Ricordiamo che Netflix ha acquisito i diritti cinematografici del videogioco dopo che il pacchetto è stato immesso sul mercato nell'estate 2019, innescando un'accesa guerra di offerte. La storia è ambientata nel prossimo futuro, quando un virus diffuso tramite carta moneta durante il Black Friday ha decimato la città di New York uccidendo milioni di persone. Entro Natale, ciò che resta della società è precipitato nel caos. Oggi un gruppo di civili, addestrati per operare in tempi catastrofici, si attiva nel tentativo di salvare ciò che resta della società.

