The Dive, in arrivo un nuovo thriller dai produttori di 7500

Stando a quanto riporta in esclusiva Deadline, la tedesca Augenschein Filmproduktion, da cui proviene il thriller 7500 con Joseph Gordon-Levitt, è al lavoro per un nuovo progetto in lingua inglese, intitolato The Dive. Il film è definito un "survival movie" sul modello di 127 ore, diretto nel 2010 da Danny Boyle.

The Dive racconta la storia di due sorelle, che si immergono nelle splendide acque di una location isolata. Durante l'immersione, una delle due viene colpita da un masso franato dall'alto, rimanendo intrappolata sul fondale a 28 metri di profondità, al freddo e naturalmente in debito di ossigeno. Toccherà all'altra sorella il compito di salvarla, mettendo a repentaglio la sua stessa vita.

Regista del film sarà il tedesco Maximilian Erlenwein, particolarmente adatto al progetto essendo anche un subacqueo provetto. Il regista è noto per il chrime thriller Stereo del 2014, presentato alla Berlinale e successivamente approdato su Netflix, oltre che per Skylines, serie poliziesca disponibile anch'essa sulla piattaforma streaming. I produttori sono invece Maximilian Leo e Jonas Katzenstein.

Le riprese di The Dive dovrebbero iniziare nella primavera del 2021, in Sardegna e in Germania. Sono attualmente in corso i casting per i personaggi delle due sorelle.

