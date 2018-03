The Disaster Artist: lo sceneggiatore originale del film fa causa a James Franco

Vedremo il prossimo 4 marzo che The Disaster Artist riuscirà a vincere l'Oscar alla Miglior Sceneggiature Non Originale, ma nel frattempo per il film diretto dasi presentano nuove grane all'orizzonte, questa volta slegate dalle presunte accuse di molestie mosse all'attore e regista.

Sappiamo che il film è basato sull'omonimo romanzo di Greg Sestero, adattato per il grande schermo da Scott Neustadter e Michael H. Weber, ma a quanto pare firmatario di un considerevole numero di bozze di sceneggiatura era inizialmente tale Ryan Moody, ex-studente e poi assistente di James Franco.



Come riporta oggi Variety, il ragazzo avrebbe intentato causa alla Rabbit Bandini Productions (casa di produzione di Franco) e alla Point Gray Pictures (di Rogen e Goldberg) in quanto ingannato da queste nel vendergli le sue bozze di sceneggiature, rinunciando a qualsiasi credito per la sceneggiatura per la modica cifra di 5.000 dollari. L'intesa con la Rabbit Bandini, però, era che questa avrebbe concesso a Moody un credito come produttore associato e avrebbe stanziato tra i 5 e i 10 milioni di dollari per produrre il suo progetto di una vita, On the Bus. Alla fine Moody non ha purtroppo visto il credito promesso né il budget preventivato, dato che a quanto pare la casa di produzione avrebbe dato al ragazzo soli 50 mila dollari, cifra nettamente al di sotto di quella promessa.



La causa sottolinea inoltre come un momento centrale nelle bozze di Moody sia stato integrato nel finale del film, esattamente quando Tommy Wiseau fugge dalla prima di The Room dopo le iniziali critiche negative del pubblico in sala, tornando dentro solo una volta che queste si sono tramutate in risate. Scena che non appare tra l'altro nel libro di Greg Sestero.