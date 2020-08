The Devil All the Time, Tom Holland e Robert Pattinson nelle prime foto del film Netflix

Entertainment Weekly ha pubblicato le prime immagini del nuovo film targato Netflix, The Devil All The Time, con protagonisti Robert Pattinson e Tom Holland. Le foto pubblicata da EW arrivano a poco più di un mese dall'anteprima del film diretto da Antonio Campos, e previsto in uscita sulla piattaforma streaming più nota al mondo.

In The Devil All The Time, Tom Holland interpreta Arvin Russell, un giovane che porta sulle sue spalle il peso di un trauma familiare e supera un periodo di continui alti e bassi. Antonio Campos presenta con queste parole il suo film:"Si tratta di una narrazione a più strati, ambientata tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'inizio del coinvolgimento americano in Vietnam, in cui un gruppo eterogeneo di personaggi intreccia le proprie storie".



Il resto del cast si può intravedere già dalle immagini pubblicate da Entertainment Weekly, tra cui Robert Pattinson, Russell Teagardin, Jason Clarke e Riley Keough, nei panni di Carl e Sandy Henderson. Bill Skarsgård interpreta il padre di Arvin, Willard Russell.

The Devil All The Time è adattato dal romanzo omonimo del 2011 di Donald Ray Pollock. Altre star fanno parte del cast, tra cui Sebastian Stan, Mia Wasikowska, Harry Melling, Eliza Scanlen e Haley Bennett.

La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani dai fratelli Campos, Antonio e Paolo. Il film uscirà su Netflix il prossimo 16 settembre.

Sebastian Stan ha sostituito Chris Evans nel cast di The Devil All The Time. Inizialmente infatti Chris Evans e Tom Holland dovevano tornare insieme in un film che non fa parte del Marvel Cinematic Universe.