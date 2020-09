The Devil All The Time, le prime reazioni elogiano Tom Holland e Robert Pattinson

Sono arrivate in rete le prime recensioni di The Devil All The Time, il thriller diretto da Antonio Campos con protagonisti Tom Holland e Robert Pattinson in arrivo su Netflix il prossimo 16 settembre.

Come testimoniato dal punteggio di 70% ottenuto su Rotten Tomatoes e dal resoconto fornito dal sito, il film è stato accolto per lo più positivamente dalla stampa internazionale, sopratutto per quanto riguarda la performance dei protagonisti, ma alcune delle riviste più autorevoli di Hollywood hanno sottolineato diverse criticità.

Ecco di seguito alcuni estratti dalle recensioni:

IndieWire: "Non c'è motivo di preoccuparsi di nessun personaggio in The Devill All The Time di Antonio Campos, un disastro che getta via un cast d'eccezione."

Entertainment Weekly: "La più grande impresa di Campos potrebbe essere quale di essere stato in grado di affrontare una storia matura e ingombrante come il Diavolo stesso, trovandosi in bilico tra l'atmosfera art-house e la soap opera Southern Gothic, e riuscendo in qualche modo a trarne il lato più affascinante."

Hollywood Reporter: "Sebbene la sua struttura non ottenga sempre il massimo effetto, il film diventa più coinvolgente man mano che procede e beneficia di un cast incredibile."

Total Film: "Forse Campos è troppo legato al libro di Pollock (l'autore fornisce anche la voce fuori campo) per consentirgli di adattarsi ad un nuovo mezzo. Ma per un'esperienza così straziante, è un peccato che la ricompensa emotiva sia così tanto smorzata."

Variety: "The Devill All The Time ci mostra un sacco di brutti comportamenti, ma il film non è veramente interessato a cosa spinge questi peccatori. E senza quella lurida curiosità, è solo una serie di lezioni da Scuola Domenicale: un noir che vuole spazzare via l'oscurità."

Empire: "Lo squallore del mood è comunque un problema minore rispetto alla fiacca trama e la struttura instabile del film. Non è così difficile da seguire, ma ha bisogno di una linea più sostanziale del tema dei 'peccati dei padri'.

Qui potete trovare il trailer ufficiale di The Devil All The Time. Per altre notizie, vi rimandiamo agli ultimi aggiornamenti di Tom Holland sulle riprese di Uncharted.