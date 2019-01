The Devil All the Time: Chris Evans e Tom Holland di nuovo insieme per Netflix

Dopo aver condiviso lo schermo come Captain America e Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, Chris Evans e Tom Holland sono entrati a far parte del cast di The Devil All the Time, nuovo film targato Netflix.

Secondo quanto riportato da ComingSoon.net, oltre che dai due attori sopracitati, il cast sarà formato anche da Robert Pattinson (Good Time, High Life), Mia Wasikowska (Crimson Peak), Mia Goth (Suspiria) e Tracy Letts (The Sinner).

Il film vedrà alla regia Antonio Campos, anche co-autore dello script insieme a Paulo Campos, basato sul romanzo del 2011 di Donald Ray Pollock. Alla produzione troviamo Randall Poster (Destroyer), Riva Marker (Wildlife) e Jake Gyllenhaal, quest’ultimo alla sua terza collaborazione con Netflix dopo l’imminente Velvet Buzzsaw e quella dello scorso anno con Okja.

Campos, celebre per il biopic del 2016 Christine, negli ultimi due anni è stato molto attivo sul piccolo schermo, dove ha diretto un episodio di The Punisher per Netflix, così come cinque episodi di The Sinner per USA Network.

Rivedremo a breve Holland e Evans condividere il grande schermo nell’attesissimo Avengers: Endgame, nelle sale il 24 aprile 2019, mentre il solo Holland sarà di nuovo protagonista di Spider-Man: Far From Home, in sala dal 5 luglio successivo.

Sinossi: In una città dimenticata da Dio chiamata Knockemstiff, nello stato dell’Ohio, giace un bacino di fede, violenza e redenzione. In preda alla disperazione per poter salvare la propria moglie, Willard Russell si trasforma da uomo mite a colui che soccombe al sacrificio. Questo rende protagonista Arvin, il figlio di Willard, nel suo cammino da ragazzino preda dei bulli a uomo che sa quando entrare in azione. The Devil All the Time coinvolge un ricco cast di personaggi che attraverseranno due decenni.