The Departed, su Vimeo il documentario sul set di Scorsese

I cinefili e i fan di Martin Scorsese hanno ricevuto una piacevole sorpresa: il documentario Notes on an American Film Director at Work, realizzato nel 2005 da Jonas Mekas sul set di The Departed, film che valse al cineasta newyorkese l'Oscar come miglior regista.

Il thriller poliziesco, che aveva un cast stellare composto da Leonardo DiCaprio (che però non fu nominato gli Oscar), Matt Damon e Jack Nicholson, vinse nel 2007 anche l'Oscar come miglior film.

Jonas Mekas, scomparso nel 2019, seguì il lavoro di Martin Scorsese sul set. "Mi è stato chiesto di fare un film di cinque-dieci minuti su Marty per presentare la sua retrospettiva" raccontò all'epoca il regista. "In quel momento Marty stava girando The Departed. Gli ho chiesto se potevo seguirlo per una settimana o due, e mi ha detto di sì."

Il progetto si è poi trasformato in qualcosa di più lungo e complesso. "Mio figlio Sebastian mi ha raggiunto con una seconda macchina da presa. Ho fatto una versione breve e poi una più lunga [...] Avevo circa 15 ore di girato e ci siamo divertiti tutti a lavorarci, perché tutti adoriamo Marty! [...] È un film da camera, un tributo personale a un amico."

Notes on a American Film Director at Work offre così uno sguardo appassionato sul regista al lavoro, mostrando Martin Scorsese al monitor durante le riprese, impegnato a dialogare con DiCaprio, a chiacchierare con la troupe e con gli amici. Nel documentario, che dura poco più di un'ora, vediamo anche Scorsese e Mekas discutere amabilmente dei rispettivi gusti cinematografici.

Tornando a The Departed, abbiamo recentemente appreso che originariamente Martin Scorsese voleva Al Pacino al posto di Jack Nicholson.