The Departed v Infernal Affairs: quali sono le differenze tra remake e originale?

Non sono in pochi gli spettatori ad aver scoperto solo in un secondo momento che The Departed si trattasse di un remake, provando magari anche una certa delusione: sarebbe però un errore svilire in virtù di ciò la monumentale opera di Scorsese, che però deve rappresentare anche uno stimolo a riscoprire l'ottimo Infernal Affairs.

La domanda sorge spontanea: quali sono le principali differenze tra originale e remake? Partiamo con il dire che la trama è praticamente identica: un poliziotto s'infiltra tra le fila di un pericolosissimo boss mafioso, mentre una talpa scelta dal boss in questione compie il percorso inverso.

A fare la differenza sono principalmente le interpretazioni degli attori e l'evoluzione dei personaggi: per un Leonardo DiCaprio costantemente rabbioso e sull'orlo della deflagrazione troviamo, nel film di Andrew Lau e Alan Mak, un Tony Leung (vi dice nulla Shang-Chi?) dai tormenti più sottili, striscianti, perfettamente resi grazie a un'interpretazione più contenuta.

Differenze che si acuiscono se guardiamo al personaggio del braccio destro del boss infiltrato tra i poliziotti, vale a dire Matt Damon per il team Scorsese e Andy Lau per Infernal Affairs: laddove il primo è un arrivista permeato di presunzione ed egoismo, il secondo si distingue invece per un pentimento che non troviamo nel suo corrispettivo statunitense, arrivando a tradire il suo boss non per paura di essere tradito, ma per ragioni ben più profonde, ispirandoci empatia e guadagnandosi una sopravvivenza negata, invece, al Sullivan di Matt Damon.

Va inoltre posto l'accento anche sul diverso ruolo dei personaggi femminili, esclusivamente positivi in Infernal Affairs (la psicologa, ma anche la moglie di Lau), marci quanto gli uomini in The Departed (ancora la psicologa, che in questo caso diventa motivo di attrito tra i due protagonisti). Non ci sentiamo, comunque, di preferire le interpretazioni dell'originale a quelle del remake o viceversa, se non in un caso particolare, perché Jack Nicholson è sempre Jack Nicholson, e la partita la vince in partenza.

E voi, avete già recuperato Infernal Affairs? Preferite l'originale o il remake? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di The Departed.