The Departed stava per essere trasformato in un franchise: Martin Scorsese disse di no

Dopo aver rivelato di essersi pentito di aver fatto Shutter Island con Leonardo DiCaprio, il regista Martin Scorsese ha svelato un altro retroscena su un altro dei suoi film più famosi tra i tanti usciti nel XXI secolo, ovvero The Departed.

Parlando con la rivista GQ, infatti, l'autore ha svelato che la Warner Bros. desiderava trasformare il The Departed in un franchise, suscitando grande disappunto in Scorsese. Per chi non lo sapesse, il film è il remake americano del poliziesco di Hong Kong Infernal Affairs (che invece divenne una trilogia) e vede protagonisti Leonardo DiCaprio nei panni di un ufficiale della Polizia di Stato del Massachusetts e Matt Damon nei panni di un membro di una gang di Boston che vanno sotto copertura per infiltrarsi nelle rispettive organizzazioni: il film di Scorsese termina con la morte memorabile di entrambi i personaggi, ma la Warner Bros. avrebbe voluto mantenere in vita almeno uno dei protagonisti in modo da poter realizzare un sequel.

“Quello che volevano era un franchise" ha ricordato Scorsese. "Per loro non si trattava di una questione morale, di un film su una persona che vive o muore in base alle proprie scelte di vita”, ha detto Scorsese, sottolineando che il pubblico della proiezione di prova ha adorato la sua versione del film in cui, appunto, entrambi i personaggi morivano. “Ricordo che dopo quella proiezione i dirigenti dello studio se ne andarono molto tristi, perché semplicemente non volevano quella versione del film. Volevano il franchise.”

