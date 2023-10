The Departed, la storia del sequel con Robert De Niro mai realizzato

The Departed - Il bene e il male è l'unico film che ha permesso a Martin Scorsese di vincere l'Oscar per la miglior regia. Non tutti sanno che ad un certo punto si pensò di realizzare anche un sequel del film con una leggenda di Hollywood, come ha raccontato una delle star del film, Mark Wahlberg.

Il binomio formato da Martin Scorsese e Robert De Niro nel corso degli anni ha prodotto alcuni dei lungometraggi più significativi della storia del cinema ma nel ricco cast di The Departed a mancare è proprio De Niro. Già l'anno scorso Mark Wahlberg tornò a parlare di The Departed 2.

Lo stesso Scorsese raccontò a Deadline di aver contattato De Niro per il film:"Ne abbiamo parlato con Bob ma lui non voleva farlo". Secondo Vanity Fair, De Niro aveva già preso accordi per dirigere il suo secondo film, The Good Shepherd. Ecco perché la star di Taxi Driver diede disponibilità a partecipare al seguito.



Mark Wahlberg provò a proporre il proprio sequel, scritto con William Monahan, a Warner Bros., con esito negativo:"Andai ad un incontro con lo sceneggiatore Bill Monahan alla Warner Bros. per presentare il sequel di The Departed. Diciamo solo che non andò molto bene".

Bill Monahan avrebbe voluto ambientare il sequel prima durante e dopo lo svolgimento della trama del primo film. Secondo Wahlberg, Monahan avrebbe voluto coinvolgere star come Brad Pitt e Robert De Niro.

Recuperate su Everyeye la nostra recensione di The Departed, uscito nelle sale nel 2006.