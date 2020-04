The Departed, Martin Scorsese voleva Al Pacino al posto di Jack Nicholson

I grandi nomi non mancavano di certo nel cast di The Departed: Leonardo Di Caprio, Jack Nicholson, Matt Damon e Mark Whalberg diedero vita ad una delle migliori prove della loro carriera, ma non tutti sanno che uno di loro era, in realtà, la seconda scelta del grande regista.

Si tratta di Jack Nicholson, che nel ruolo di Frank Costello ha firmato una delle ultime, grandi interpretazioni della sua stratosferica carriera: dare della seconda scelta ad un monumento del genere può sembrare una bestemmia, ma Scorsese aveva in realtà un motivo ben preciso per preferirgli qualcun altro.

L'idea del grande regista era infatti quella di ingaggiare un altro mostro sacro, vale a dire Al Pacino, con cui all'epoca non aveva mai avuto modo di lavorare: la voglia di arrivare a collaborare per la prima volta con l'attore di Scarface era dunque la motivazione che avrebbe spinto Scorsese a preferirlo a Nicholson, ma alla fine le cose sono andate come ben sappiamo e, in fondo, va più che bene così (considerando anche l'immensa prova che Al Pacino ha poi regalato a Scorsese qualche anno dopo nei panni di Jimmy Hoffa).

Recentemente, intanto, una campagna si è attivata per far rimuovere il ratto dall'ultima scena di The Departed. Qui, invece, trovate la nostra recensione di The Departed.