The Departed, Mark Wahlberg torna a parlare del sequel mai realizzato

A margine della campagna marketing che sta sostenendo per il lancio al cinema di Uncharted, Mark Wahlberg è tornato a parlare del sequel di The Departed, che qualche anno fa era quasi diventato una possibilità concreta. Sull'onda dell'entusiasmo del film valso a Martin Scorsese il suo unico Oscar alla regia, si era fatto riferimento a un sequel.

Intervistato dai microfoni di KFC Radio Podcast, Mark Wahlberg è tornato a parlare del progetto, che sfortunatamente (o fortunatamente, a seconda dei punti di vista) non è mai stato realizzato. "Ne hanno discusso all'epoca, si era parlato di un prequel, poi di un sequel. Andai anche a un meeting alla Warner Bros. insieme a William Monahan [sceneggiatore del primo film] per proporre un sequel di The Departed, voleva che lo accompagnassi all’incontro. Questo avvenne dopo che la pellicola vinse l’Oscar per il Miglior Film, era diventato un successo commerciale e tutte quelle robe lì. Diciamo semplicemente che quell’incontro non andò molto bene".

In un'intervista risalente a più di 10 anni fa e concessa a Collider, lo stesso sceneggiatore William Monahan aveva parlato della sua idea per il sequel di The Departed: "Il mio spunto si basa sull’ambientare la storia prima, durante e dopo quella raccontata dal primo film. Sarebbe straordinario […] Per come ho ragionato sulla questione, nel mezzo della vicenda vedremmo fatti che avvengono nel The Departed originale, ma che non abbiamo visto accadere sullo schermo".

Wahlberg è nelle sale con il grande successo Uncharted, con cui la Sony intende inaugurare un nuovo franchise. Alla fine, Tom Holland ha saputo replicare il successo già ottenuto qualche mese fa con Spider-Man: No Way Home, anche se ovviamente non stiamo parlando delle stesse cifre di riferimento al box-office. Su Everyeye trovate la nostra recensione di Uncharted.

Su queste pagine potete anche rispolverare la recensione di The Departed.