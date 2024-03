The Departed, Mark Wahlberg era 'arrabbiato per un paio di cose' sul set di Scorsese

Mark Wahlberg ha partecipato al podcast Happy So Confused e ha confessato di essere arrabbiato per un paio di dettagli riguardo a The Departed - Il bene e il male, il film di Martin Scorsese nel quale Wahlberg interpreta l'agente Digman al fianco di alcune grandi star di Hollywood come Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio e Matt Damon.

Martin Scorsese era sorpreso dall'Oscar a The Departed ma alla fine il film, favorito anche da un cast nutrito di star, ha ottenuto un ottimo riscontro. Tra i protagonisti anche Mark Wahlberg.

"Stavo per entrare in Imbattibile dopo, stavo cercando di farmi crescere i capelli, ecco perché avevo quel look strano. Ma capisco benissimo da dove arrivava Marty. Doveva gestire Jack, doveva gestire Matt, Leo, Alec [Baldwin] e tutto il resto, lo studio e tutti gli altri che erano nel cast. E poi dovevo essere dentro e fuori per cinque settimane. E così sono andato a girare Imbattibile, ho fatto le mie extension, torno e mi dicono 'devi togliere le extension'". L'attore non voleva toglierle perché aveva impiegato otto ore per metterle:"Abbiamo avuto un paio di problemi".

Wahlberg spiega la questione legata al ruolo:"Alla fine, penso che quando ho letto di quel particolare ruolo ho pensato 'Ok, è un buon ruolo, è un'opportunità per me di andare lì e divertirmi molto". I risultati sono stati riconosciuti, dal momento che Mark Wahlberg ricevette una candidatura all'Oscar per il miglior attore non protagonista per il ruolo del sergente Digman in The Departed, anche se alla fine vinse Alan Arkin per Little Miss Sunshine.

A voi è piaciuto il film di Scorsese? Su Everyeye è disponibile la recensione di The Departed, uscito nel 2006.

Su DUNE: PARTE DUE STEELBOOK 3 (4K Ultra HD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.