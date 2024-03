The Dead Don't Hurt: Viggo Mortensen cerca vendetta nel trailer del nuovo film western

Viggo Mortensen è protagonista in The Dead don’t hurt, un nuovo film western di cui è appena stato pubblicato il trailer.

Dopo il successo al Toronto international film festival, The Dead don’t hurt si presenta al pubblico con un trailer che dipinge la pellicola di tinte rosa e nere, un film che spazia dal romantico al thriller con un maestoso sfondo western. La sinossi ufficiale recita: “The Dead Don't Hurt è una storia di amanti incrociati nella frontiera occidentale degli Stati Uniti nel 1860. Vivienne Le Coudy è una donna fieramente indipendente che intraprende una relazione con l'immigrato danese Holger Olsen. Dopo aver conosciuto Olsen a San Francisco, la donna accetta di viaggiare con lui nella sua casa vicino alla tranquilla cittadina di Elk Flats, in Nevada, dove iniziano una vita insieme. Lo scoppio della guerra civile li separa quando Olsen prende la fatidica decisione di combattere per l'Unione. Vivienne si ritrova così a dover badare a sé stessa in un luogo controllato dal sindaco corrotto Rudolph Schiller (Danny Huston) e dal suo socio d'affari senza scrupoli, il potente ranchero Alfred Jeffries (Garrett Dillahunt).”

Oltre che protagonista, Viggo Mortensen è anche regista di The Dead don’t hurt. Nel cast, oltre al già menzionato Mortensen, c’è Vicky Krieps, Solly McLeod, Danny Huston, John Getz, Nadia Litz, Garret Dillahunt, W. Earl Brown e Ray McKinnon. Il film arriverà nei cinema americani il 31 maggio 2024.

