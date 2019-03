The Dead Don't Die uscirà a giugno, nel cast Bill Murray, Adam Driver e Iggy Pop

Focus Features ha confermato che il nuovo film di Jim Jarmusch, The Dead Don’t Die, uscirà nelle sale americane il 14 giugno 2019. Nel cast sono presenti alcuni dei fedelissimi del regista americano.

Nel cast del nuovo zombie movie di Jarmusch ci saranno infatti: Bill Murray, Adam Driver, Selena Gomez, Chloë Sevigny, Tilda Swinton e Steve Buscemi, più i musicisti Tom Waits e Iggy Pop, i quali erano già stati filmati insieme dal regista nel corto poi confluito in Coffee and Cigarettes del 2003. Altri membri del cast confermati sono: Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Sara Driver e Carol Kane.

Murray, in precedenza, aveva descritto la sceneggiatura del film come "irresistibile", ma i dettagli sulla trama rimangono ancora assolutamente top secret.

The Dead Don't Die arriverà dunque a tre anni di distanza dal precedente Paterson, che vedeva sempre Driver nel cast. Tilda Swinton aveva già collaborato con il regista sia in The Limits of Control che nel crepuscolare Solo gli amanti sopravvivono. Murray è invece apparso nel già citato Coffee and Cigarettes, Broken Flowers e in The Limits of Control.

Tom Waits era già nei cast di Daunbailò e Mystery Train, anche se in quest'ultimo appariva solo come voce radiofonica. Iggy Pop invece è apparso nel documentario Gimme Danger di Jarmusch prodotto dagli Amazon Studios.

The Dead Don't Die dovrebbe avere la sua anteprima mondiale al prossimo Festival di Cannes.