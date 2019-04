The Dead Don't Die: online il trailer della commedia zombie di Jim Jarmusch!

Focus Features ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di The Dead Don't Die, il nuovo atteso film di Jim Jarmusch, che torna al genere horror questa volta con una commedia zombie. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Nel "più grande cast zombie mai dis-assemblato", almeno stando al poster ufficiale che vi riportiamo in calce alla notizia (e come dargli torto), troveremo Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Iggy Pop, Sara Driver, RZA, Carol Kane, Selena Gomez, Austin Butler, Luka Sabbat e Tom Waits.

Jarmusch torna a dirigere una pellicola horror dopo l'apprezzatissimo Solo gli amanti sopravvivono, il film di vampiri che vedeva come protagonisti la Swindon e Tom Hiddleston. Al contrario del film del 2013, The Dead Don't Die si presenta in tutto e per tutto come una commedia, e quale sottogenere horror è migliore dello zombie-movie per questo tipo di approccio?

Il cast del film è composto per lo più da attori che hanno già lavorato con il regista americano, come per esempio Murray, che ha partecipato a Coffee and Sigarets, Broken Flowers e The Limits of Control, e Driver, quest'ultimo apparso in Paterson, l'ultimo lavoro di Jarmusch di cui potete leggere anche la nostra recensione.

The Dead Don't Die debutterà nelle sale americane il prossimo 14 giugno. Cose ne pensate di questo primo trailer? Fatecelo sapere nei commenti.