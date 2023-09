The Day After Tomorrow, la NASA quasi si offese per il film di Roland Emmerich!

I disaster movie non sono certo pensati per poggiare su solide basi scientifiche: avere lo scrupolo di consultare comunque gli scienziati esperti sul tema è però la prassi prima di girare un mastodontico esempio del genere come The Day After Tomorrow, pur correndo il rischio di incappare in reazioni tra lo sconcertato e l'indignato.

Il film di Roland Emmerich ritenuto da alcuni ancora piuttosto attuale per il suo voler in qualche modo denunciare il cambiamento climatico è, in effetti, l'esempio perfetto di quanto dicevamo in apertura: quando il regista di Independence Day provò a chiedere un parere alla N.A.S.A., infatti, ricevette un responso che potremmo sintetizzare in una fragorosa risata seguita da un'altrettanto rumorosa indignazione.

Pare, infatti, che l'ente spaziale giudicò la premessa del film letteralmente ridicola, negando ad Emmerich la possibilità di consultarsi con i propri scienziati: di più, a questi ultimi fu addirittura impedito di commentare in alcun modo il film tramite i media, onde evitare qualunque accostamento tra N.A.S.A. e The Day After Tomorrow (il divieto venne poi a cadere qualche tempo dopo).

Insomma, non la reazione che il povero Roland immaginava... Ma vogliamo davvero dar torto agli scienziati trovatisi davanti un copione che parlava di una nuova era glaciale sopraggiunta di punto in bianco a mettere in ginocchio il mondo intero? A voi l'ardua sentenza!