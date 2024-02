The Day After Tomorrow, gli autori di South Park rinunciarono a uno 'scherzo' clamoroso

Trey Parker e Matt Stone sono noti sin dal primo episodio di South Park per la loro abitudine di non far sconti a nessuno: la scorrettissima serie animata è amata in tutto il mondo proprio per questa sua attitudine, ma lo scherzo che i due stavano per giocare a Roland Emmerich sarebbe forse stato troppo anche per loro!

Durante il periodo in cui il regista di Independence Day era al lavoro sul suo The Day After Tomorrow (che, per inciso, poco tempo fa è tornato di moda a causa di alcune terrificanti foto di Chicago) Parker e Stone riuscirono, infatti, a mettere in qualche modo le mani sulla sceneggiatura del celebre disaster movie: vuoi non sfruttare la cosa per provare a entrare nella storia?

I due autori di South Park la pensarono davvero grossa: la loro idea era infatti quella di girare con dei pupazzi un film identico parola per parola a quello che Emmerich era intento a girare, facendolo uscire in sala lo stesso giorno di The Day After Tomorrow! La cosa stava per farsi concreta quando (oseremmo dire saggiamente!) i legali del duo consigliarono loro di fare marcia indietro: difficilmente, infatti, un qualunque distributore avrebbe accettato di mandare quel film in sala! E voi, avreste voluto vederlo? Fatecelo sapere nei commenti!