The Darkest Minds, adolescenti super potenti in rivolta nel trailer e nel poster ufficiale

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi un primo trailer ufficiale (anche in italiano) e un poster di The Darkest Minds , nuovo action young adult in stileche segnerà il debutto alla regia live-action dell'ottima, conosciuta per il suo lavoro ine 3.

Come molti esponenti del genere, il film è l'omonimo adattamento del romanzo YA scritto da Alexandra Bracken e racconto di uno strano futuro dove gli adolescenti di tutto il mondo cominciano a sviluppare strani superpoteri, venendo per questo rinchiusi dai vari governi in quanto considerati delle vere e proprie minacce. Una delle più giovani superdotate mai sviluppatesi, la sedicenne Ruby, riesce a sfuggire da uno di questi campi per unirsi a un gruppo di adolescenti in cerca di un riparo sicuro. Si renderanno ben presto conto che fuggire non basterà, decidendo allora di organizzare una vera e propria resistenza contro gli adulti traditori, utilizzando ovviamente tutti i loro straordinari poteri.



The Darkest Minds vedrà nel cast Amadla Stenberg (Everything, Everything), Mandy Moore (This Is Us in tv) e Gwendoline Christie (Il Trono di Spade, Star Wars), per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 3 agosto, mentre per l'Italia non c'è ancora una data ufficiale.