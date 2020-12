The Dark Crystal: la congiunzione tra Giove e Saturno rimanda al franchise, ecco perché

Nella giornata di ieri, il 21 dicembre 2020, non solo è andata in scena la giornata più corta dell'anno, ovvero il Solstizio d'Inverno, ma si è anche verificata una particolarità astronomica nota come Congiunzione Giove-Saturno che si verifica periodicamente nella nostra costellazione e che ha fatto sì che Dark Crystal schizzasse tra le tendenze.

Si tratta di un fenomeno che non si osservava da circa 400 anni: Giove e Saturno vicini come lo sono stati solo nel 1623, quando erano ancora in vita Galileo e Keplero. L'evento è stato anche trasmesso in diretta sul portale in streaming della NASA ed è avvenuto alle ore 11:02 italiane. In questo giorno "il Sole nel suo movimento apparente lungo l'eclittica, ovvero la proiezione nel cielo dell'orbita della Terra, raggiunge la posizione più a Sud rispetto all'equatore celeste, che è la proiezione nel cielo dell'equatore terrestre", ha spiegato l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope.

"Questo fa sì - ha proseguito - che nel giorno del solstizio invernale l'arco corrispondente al cammino del Sole al di sopra del nostro orizzonte boreale sia il più modesto dell'anno e, di riflesso, ci regala la notte più lunga". Il solstizio è salutato dalla rara congiunzione tra Giove e Saturno, che sono cosi' vicini da poter essere osservati insieme nel campo di un telescopio. Naturalmente è un avvicinamento apparente, visibile dalla Terra.

Su Twitter, migliaia di persone si sono riversate per accostare l'avvenimento a Dark Crystal, ovvero il film anni '80 di Jim Henson e Frank Oz che un anno fa è stato ripreso poi dalla serie Dark Crystal - La resistenza, che funge da prequel al film. La serie è stata cancellata lo scorso settembre.

In molti infatti hanno accostato l'evento alla Mother Aughra, incarnazione di Thra che agisce come gli occhi e la voce del mondo. In Dark Crystal la prima congiunzione vede il disvelarsi del Cristallo e l'arrivo degli urSkeks. Di seguito alcuni tweet (perfino di Rian Johnson).