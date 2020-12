The Danish Girl, la vera Lili era intersessuale: ecco cosa significa

La storia di Lili Elbe ha fatto emozionare il mondo intero alcuni anni fa, quando fu raccontata da Tom Hooper nel suo The Danish Girl: nonostante una generale fedeltà alla vera storia dell'artista danese, però, il film con Eddie Redmayne omise il racconto di una scoperta fatta durante il delicato processo di riassegnazione sessuale di Lili.

Il terzo medico ad occuparsi del caso di Lili, infatti, diagnosticò alla donna una condizione di intersessualità (a differenza dei precedenti due specialisti, che l'avevano erroneamente bollata come omosessuale): un'ipotesi confermata dai test ormonali effettuati prima del primo intervento, che riscontrarono nell'organismo della nostra una massiccia presenza di ormoni femminili (condizione simile per certi versi a quella causata dalla sindrome di Klineferter, scoperta solo nel 1942).

Durante i primi interventi previsti dal percorso di riassegnazione, inoltre, i chirurghi trovarono effettivamente delle ovaie atrofizzate: l'intersessualità, infatti, è quella condizione che descrive persone dai caratteri sessuali non definibili esclusivamente come maschili o femminili (situazione da non confondere, come spesso avviene, con l'ermafroditismo, ovvero quella condizione in cui l'organismo presenta entrambi i tipi di gonadi).

Il film, presumibilmente per non complicare ulteriormente un discorso parecchio delicato, preferì dunque non indugiare su quest'aspetto che, però, ci permette di approfondire ulteriormente l'affascinante storia di Lili. Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di The Danish Girl.