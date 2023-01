The Danish Girl, Eddie Redmayne: 'Attori trans rinunciano perché non vedono opportunità'

Negli anni successivi all'uscita di The Danish Girl la sensibilità circa le condizioni della comunità transessuale è decisamente aumentata, portando in molti a porsi domande che solo pochi anni prima non sarebbero apparse importanti: Eddie Redmayne è stato inevitabilmente coinvolto in prima persona dalla cosa, e non perde occasione per ribadirlo.

Dopo essersi detto pronto a rifiutare ruoli come quello di Lili Elbe, infatti, l'attore premio Oscar è tornato a parlare della questione nel corso di una recente intervista con The Guardian: "Qualche anno fa ho tenuto un workshop con degli attori trans della Central School of Speech and Drama. Un sacco di loro mi hanno posto delle domande sulla mia scelta di fare The Danish Girl, sottolineando il fatto che molti attori trans non frequentano le accademie perché non vedono opportunità. Perché dovresti farlo, se non ci sono parti che potresti interpretare?" sono state le parole di Redmayne.

La star de La Teoria del Tutto ha proseguito: "Io penso che tutti vogliano essere in grado di interpretare chiunque. È ciò che sogniamo e dovremmo sognare in quanto attori. Nessuno vuole sentirsi limitato dal proprio genere o dalla propria sessualità, ma storicamente parlando queste comunità non hanno un loro posto a questo tavolo. Quindi, a meno che non avvenga un livellamento, ci sono alcune parti che non accetterei più". La conferma di una presa di posizione che testimonia la sensibilità di Eddie Redmayne su una delle questioni centrali dei nostri tempi: per saperne di più sulla sua performance, comunque, vi lasciamo qui la nostra recensione di The Danish Girl.