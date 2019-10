The Current War, Alfonso Gomez-Rejon sul cast di primo livello del film

La prima cosa che si nota guardando il poster di The Current War (in italiano Edison - L'uomo che illuminò il mondo) è lo spettacolare cast ingaggiato per il film. Alfonso Gomez-Rejon, il regista della pellicola, ci spiega come è avvenuta la scelta.

The Current War, il biopic su Edison salvato in extremis da Scorsese, ha avuto una produzione piuttosto travagliata, e Alfonso Gomez-Rejon ha dovuto faticare non poco per realizzare il film che aveva in mente.

Ma se c'è un elemento su cui, fin da subito, sono stati tutti d'accordo, è lo stellare cast che vede Benedict Cumberbatch, Nicholas Hoult, Tom Holland, Michael Shannon Katherine Waterston e Tuppence Middleton tra i suoi attori principali.

Ma come sono riusciti a mettere su un cast di primo livello come questo?

"Benedict era già sotto contratto per il film quando mi hanno fornito lo script. Così ci siamo sentiti su Skype per una lunga videochiamata. Sua moglie stava per partorire, perciò era a Londra, mentre io ero a Los Angeles... O in Texas, non ricordo di preciso. Gli ho spiegato quale fosse la mia visione per il film, e ci siamo trovati in accordo, così abbiamo deciso di proseguire" spiega il regista.

E continua: "Poi si è trattato di trovare questa sorta di combinazione molto rock 'n' roll, vuoi che questo film abbia quell'energia giovanile... [...] Avevamo come riferimento Jagger, Dylan e Bowie. Qualcuno che rappresentasse lo spirito del tempo, piuttosto che limitarsi a somigliare soltanto fisicamente ai personaggi. E i primi a cui abbiamo pensato sono stati Michael Shannon e Katherine Waterston. Questa sì che era una coppia rock 'n' roll. Stavano bene insieme, e ci hanno detto di sì praticamente fin da subito. Con Michael ci siamo incontrati in un bar, con Katherine via Skype. Eravamo tutti in sincronia".

Mentre sul casting dell'attore interprete di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, non ci ha nemmeno dovuto pensare: "Con Tom, lui lo avevo incontrato brevemente qualche anno fa, dopo The Impossible. Era con sua madre, perchè era ancora troppo giovane [per incontri di lavoro senza la supervisione di un adulto]. Ho sempre avuto in mente lui per il ruolo di Samuel Insull. Era perfetto: un ragazzo inglese di 21 anni che ammirava Edison e si sarebbe trasferito in New Jersey per lavorare per lui. È stato il primo che ho chiamato, e aveva appena finito di girare Spider-Man...".

The Current War è uscito nelle sale italiane lo scorso luglio.